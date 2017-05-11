義大利籍修女裴嘉妮奉獻半世紀 將成為台灣人

來台超過半世紀的義大利籍修女裴嘉妮，在新竹市仁愛福利基金會服務多年，全心全力照顧身障兒，日前成為轄內首位以特殊功勳歸化中華民國的外國人，市長林智堅感念她無私奉獻精神，11日前往祝賀並頒授歸化許可證明書，令她感動萬分。

裴嘉妮16歲立志終生奉獻天主，加入天主教耶穌肋傷修女會，1965年遠渡重洋來到台灣，但當時台灣不承認義大利護理師執照，她便前往美國進修，回台先後至新竹縣尖石鄉、嘉義、耕莘醫院等地服務，1992年因仁愛啟智中心缺乏護理員，她義不容辭接下保健組長職位。

在仁愛啟智中心期間，裴嘉妮為帶孩子看病，50歲才學開車，對於需長期服藥的身障兒，都會親自載他們到桃園療養院就醫，儘管路途遙遠，她總認為「只要孩子好，比什麼都重要」，今年74歲的她，相當有活力，一有空檔就會替孩子縫製圍兜、工作服和表演的舞衣，連仁愛的窗簾、桌巾、布墊也都出自她巧手。

裴嘉妮多年來照顧身障兒日常飲食、健康等生活，是他們的守護天使外，也是愛的標誌，讓她陸續獲醫療奉獻獎、外僑永久居留證，早已將台灣當成家的她，一心想成為「正港台灣人」，得知國籍法修法、免放棄原國籍後，積極向市府尋求協助。

東區戶政事務所2月15日獲悉，積極協助申請人審核身分證明及殊勳相關證明文件，並請仁愛福利基金會將她過去得獎理由敘述成報告，彙整後函送內政部審查，終在4月21日取得許可歸化國籍證明，她也是目前全國7位中，以特殊功勳取得中華民國國籍者。

她難掩興奮說，過去雖無身分證，但老早是台灣一份子，很感謝市府熱心奔波幫忙，還到府服務，希望自己有機會成為國際化友誼橋樑，努力媒合仁愛基金會的天使打擊樂團到梵蒂岡訪問，讓全世界以及教宗，看到台灣為社會的付出。

林智堅表示，台灣早期有許多像裴嘉妮一樣，帶著愛心來到台灣服務的神父和修女，裴嘉妮來到新竹市後，長期協助身障孩子的生活，誠摯歡迎她成為新竹市的一員，後續將指示市府相關單位，盡速協助她辦理戶籍並取得身分證。

(中時)