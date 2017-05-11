屏東內埔徵才活動 釋出426個職缺

屏東縣內埔鄉5月12日舉辦「內埔地區現場徵才活動」，將釋出426個職缺。（潘建志翻攝）

勞動部屏東就業中心將於5月12日上午9點至中午12點半，在屏東縣內埔鄉立圖書館舉辦「內埔地區現場徵才活動」，屆時有25家廠商參加，釋出426個職缺。屏東就業中心主任翁素足鼓勵求職民眾把握機會，到場應徵。

這次徵才活動釋出職缺，包括順成鋼鐵科技公司釋出大貨車、板車司機5名，薪水3萬至7萬；南部化成公司作業員、機台操作員、倉管員等；國巨公司輪班技術員、固定班作業員等；明揚國際科技公司維修技術員、模具技術員等。有興趣民眾可撥打屏東就業中心電話：08-7559955。

(中時)