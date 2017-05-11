《時來運轉》運彩報報 - 英超爭冠無懸念 保級大戰三搶二

水晶宮卡巴耶(中)躍起攻擊，被斯旺西奇誠庸解圍。(美聯社資料照)

英超經過上週第36輪的賽事後，冠軍爭奪基本上已無懸念。由於托特納姆熱刺上週末作客0：1不敵西漢姆聯，切爾西則在主場輕鬆以3：0擊敗米德斯堡，兩隊差距又擴大為7分，雖然兩隊各加記一場補賽還剩3輪賽事，但切爾西只要在接下來作客對西布朗維奇、主場對沃特福德和主場對桑德蘭的這3場比賽中拿到1勝，即可順利封王，而這3個對手實力都不強，西布朗和沃特福德近況極差，桑德蘭又已經提前降級，恐怕都沒有能力成為切爾西封王之路的絆腳石。

切爾西本週就可望提前封王，那麼英超還剩什麼看點呢？3、4名之爭仍撲朔迷離，保級大戰三搶二都將牽動萬千球迷的心。

利物浦上週主場未能取勝南安普敦，36輪戰罷累積70分，最後兩輪將要先作客對西漢姆聯，再主場鬥米德斯堡。西漢姆聯在主場憑著門將阿德里安出色的發揮解決熱刺，也不會讓利物浦輕易過關；米堡上週已被切爾西踢落英冠，或許紅軍拿這3分會比較簡單。曼城5：0大勝水晶宮後，踢完35輪拿到69分，最後3輪分別是主場對萊切斯特城、西布朗維奇以及客場對沃特福德，預料全勝過關的機會很大，應可後來居上壓倒紅軍搶到第3。

曼聯上週作客0：2輸兵工廠，35輪65分，最後3輪先作客對熱刺和南安普敦，最後一輪主場面對有可能仍為保級奮鬥的水晶宮，紅魔的賽程非常難踢，而且由於傷病過多，主帥穆里尼奧明顯已經將終極目標放在歐洲聯賽的冠軍爭奪上，一旦成功奪冠，即可參加下賽季的歐冠聯賽小組賽，英超是否前4對紅魔來說就不再重要。兵工廠則是最後一支爭奪3、4名的隊伍，槍手35輪66分，最後3輪先作客對斯托克城，再主場連踢桑德蘭和艾佛頓，槍手即使3場全勝也只能累積75分，必須要利物浦或曼城失分才可能趕上，形勢最為不利。筆者大膽預測，最終排名曼城第3、利物浦第4，兵工廠第5，溫格將中止連續19年帶領槍手踢歐冠的輝煌紀錄。

保級大戰本週則有可能提前結束，由於桑德蘭和米德斯堡已提前鎖定最後2名，剩下最後一個名額將由水晶宮、斯旺西和赫爾城三選一。3隊都踢完36輪，水晶宮38分、斯旺西35分、赫爾城34分，那一隊降級仍存在變數。3連敗的水晶宮本週將和赫爾城正面交鋒，主場的水晶宮只要避免落敗，即可確定保級成功，赫爾城則已無退路，2連勝亦不能確定保級，但戰勝水晶宮至少可保住希望。相比之下斯旺西情勢較佳，上週在主場力挫艾佛頓後掌握保級主動，最後兩輪只要連勝無欲無求的桑德蘭和西布朗，即可順利逃生。筆者也作個預測，水晶宮和斯旺西本週同時贏球，赫爾城宣告保級失敗。

(中時電子報)