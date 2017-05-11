活化老舊校舍 林佳龍會勘追分、崇光國小
即將迎接建校百年的大肚區追分國小，因校舍老舊且於九二一地震中受損，急需補強，台中市長林佳龍11日前往會勘，同意編列千萬款項協助校方修繕及綠美化，希望呈現出百年學校的新風貌，此外，林佳龍也到崇光國小了解廁所改善情況。
林佳龍在教育局長彭富源及市議員陳世凱、吳瓊華、劉淑蘭等人陪同下，到追分國小了解校舍老舊情況，獲得師生熱情歡迎。林佳龍表示，「追分」代表軌道開始分岔，正位於「大台中山手線」的交叉點，目前市府已獲中央同樣進行成功至追分的雙軌工程，並列入基礎前瞻建設的重大計畫。
追分國小校長賴如足表示，這排校舍興建於30多年前，九二一時右半側被震倒，當時鑑定應該拆除重建，受限於經費問題，只重建倒塌的部分，剩餘16間教室經評估耐震係數0.57，急需補強，此外還有外牆磁磚剝落、管線外露等問題應同時解決。
林佳龍聽取校方簡報後，同意分成短、中、長三階段協助追分國小。彭富源說，短期已編列1100萬經費進行校舍補強、操場及廁所改善等問題，中期則將規畫50萬元辦理在地文史資料整理、進行軟性文化發展，長期部分將協助學校爭取中央前瞻建設計畫。
林佳龍緊接著到大里區崇光國小會勘該校校舍老舊及廁所管線阻塞、內部管路受損等情況，並同意編列經費先進行廁所改變，提供師生舒適的如廁環境。
(中時)
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