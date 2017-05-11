收容人送母親卡 媽：誠心戒毒就是最好禮物

新店戒治所收容人在寫下感恩話語後，寄出母親卡明信片表達孝思。（孟祥傑攝）

新店戒治所與板橋郵局今天舉辦母親節懇親會，戒治所長吳永杉（右）致贈感謝狀給板橋郵局副局長簡詠涵（左）。（孟祥傑攝）

法務部矯正署新店戒治所今（11）日舉辦母親節面對面懇親活動，板橋郵局前往贈送1000張附有郵票的「親愛媽咪」母親卡明信片給收容人，有收容人寫下「媽，對不起，我犯了錯，我會努力戒毒。」並將卡片親手交給母親，母親當場感動掉淚說：「只要你能誠心戒毒，就是最好的母親節禮物！」

新店戒治所今天懇親活動安排「『郵』你真好－母親節卡片」感恩活動，讓收容人寫下「媽媽我愛您」等感恩話語，並安排收容人上台朗讀卡片，以具體行動表示對母親的愛與謝意，最後由全體收容人將卡片親手送予媽媽，或寄出卡片傳遞孝思。

22歲的阿志多年前因交到壞朋友染上毒癮，多次進出警局與法院，每次母親都得四處籌錢繳交保釋金，看到母親為自己奔波白了頭髮，阿志驚覺自己犯下大錯，今天在卡片寫下：「媽，我對不起您，我一定會努力戒毒，並好好工作，不再讓您擔心落淚！」

到場懇親的媽媽看到後當場落淚抱著阿志說：「孩子，媽媽相信你這次是真心戒毒，媽媽一定會等你，重新當我的乖孩子！」場面溫馨感人。

板橋郵局副局長簡詠涵表示，百善孝為先，希望藉由致贈1000張母親節明信片、及350本《人生菜根譚》生活故事書籍，鼓勵收容人痛改前非、積極向善，營造溫馨善良的社會，戒治所長吳永杉也回贈感謝狀。

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(中時)