幫藍委打氣 郝龍斌 吳敦義送養氣人蔘及手搖杯飲料

國民黨立委們11日繼續杯葛「前瞻基礎建設條例」草案，國民黨立院黨團 利用休息時間開黨團大會，討論接下來的策略。由於正值國民黨主席選舉時刻，參選人副主席郝 龍斌及前副總統吳敦義先後送來養氣人蔘及手搖杯飲料幫藍委打氣、加油，讓立法院意外成了國 民黨黨主席選舉角力的小戰場。（劉宗龍攝）

國民黨立委們11日繼續杯葛「前瞻基礎建設條例」草案，國民黨立院黨團 利用休息時間開黨團大會，討論接下來的策略。由於正值國民黨主席選舉時刻，參選人副主席郝 龍斌及前副總統吳敦義先後送來養氣人蔘及手搖杯飲料幫藍委打氣、加油，讓立法院意外成了國 民黨黨主席選舉角力的小戰場。（劉宗龍攝）

國民黨立委們11日繼續杯葛「前瞻基礎建設條例」草案，國民黨立院黨團 利用休息時間開黨團大會，討論接下來的策略。由於正值國民黨主席選舉時刻，參選人副主席郝 龍斌及前副總統吳敦義先後送來養氣人蔘及手搖杯飲料幫藍委打氣、加油，讓立法院意外成了國 民黨黨主席選舉角力的小戰場。（劉宗龍攝）

國民黨立委們11日繼續杯葛「前瞻基礎建設條例」草案，國民黨立院黨團利用休息時間開黨團大會，討論接下來的策略。由於正值國民黨主席選舉時刻，參選人副主席郝龍斌及前副總統吳敦義先後送來養氣人蔘及手搖杯飲料幫藍委打氣、加油，讓立法院意外成了國民黨黨主席選舉角力的小戰場。

(中時)