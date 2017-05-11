劉亦菲空靈氣質出眾 曝當「仙女」背後主因好心酸

劉亦菲為了控制體重，背後付出的心力讓粉絲心疼。(圖/劉亦菲微博)

大陸演員劉亦菲擁有空靈外貌和氣質，被網友封為「神仙姐姐」，就連當伴娘仙氣都強到搶盡新娘鋒頭，不過成為眾人眼中「仙女」可不容易，必須維持住身形不復胖，就有網友翻出之前她在巴黎的影片，為了維持完美體態，算吃甜點也只能淺嚐兩口。

根據《鳳凰娛樂》報導，劉亦菲之前到時尚之都巴黎進行拍攝工作，趁著空檔便到下午茶店度過悠閒時光，不過店員送上甜點時，看到甜點上覆蓋滿滿奶油讓她傻了眼，雖然後來改品嚐另一個口味，雖然熱量沒前一個那麼高，但為了維持住身材，也只淺嚐二口就放下刀叉，相當注重維持身材的步驟。

不過劉亦菲過去也曾被拍到雙下巴等圓潤的照片，更讓外界質疑是否沒在管理體重，但相較於現在過於計較熱量攝取，也讓粉絲擔憂會否因此得了厭食症，紛紛留言建議吃的健康比較重要。

(中時電子報)