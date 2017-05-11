國民黨主席選舉將近 三組人馬搶攻桃園票倉
國民黨主席選舉將近，候選人潘維剛、郝龍斌、洪秀柱11日到桃園市爭取黨員支持，潘維剛、郝龍斌先後到中壢參加中壢區黨代表講習。隨後郝龍斌也到龍潭參加龍潭區退伍軍人協會會員大會。郝龍斌離去後，洪秀柱也到場。眾人都希望在投票前全力拉票。
潘維剛表示，擔任過3屆議員6屆立委，從政經驗豐富。她說，唯有兩岸和平，才是台灣最大的利益，而兩岸動盪，就是台灣最大的威脅。她說，民進黨政府說要維持現狀，實際是改變現狀。潘維剛也指蔡英文總統是「通零皇后」，讓兩岸歸零。
郝龍斌說，前瞻計畫不是沒有意義，而是對人民沒有意義。他批評該計畫只對於沿線的土地商或財團有意義。也認為前瞻計畫是民進黨綁樁的手段。郝龍斌說，過去大家說，國民黨不倒，台灣不會好。如今民進黨全面執政，也不見台灣變得更好。
洪秀柱表示，過去認為兩岸主權是，我們不承認對方，對方不承認我們。但這是階段性的認知，若長久下來，這就是鴕鳥心態。不能只想易的事情，不想難的事情，這樣兩岸的結永遠打不開。她強調，台獨是死胡同，對台灣是條死路。她說，希望兩岸是統一的，但要有尊嚴對等的談判，並用和平協議對抗民進黨的台獨黨綱。
(中時)
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