解決環中路沿線交通問題 警今召開研討會

台中市太平警分局召開「防制重大交通事故」研討會，與鄰里代表共商交通對策，也藉機宣導交通安全。(林欣儀翻攝)

為解決台中市環中路沿線車流量大、意外頻傳的問題，台中市太平警分局今天召開「防制重大交通事故」研討會，與會者針對建議改善不合理工程、交通安全教育宣導及加強交通執法等3大面向進行討論，希望確實防制交通事故發生。

包括市府交通局、太平區公所及地方民代、里長皆受邀出席研討會，警方指出，太平區環中東路3段上月下旬曾發生重大交通事故，一名騎機車的婦人未依兩段式左轉，導致發生車禍且送醫搶救後不治，再加上環中路沿線車流量大，又是太平區重要聯絡道路，應設法改善其交通現況。

除在研討會中宣導相關交通規則，警方也和與會人員實地會勘，針對「改善不合理工程、交通安全教育宣導及加強交通執法」等3大面向討論及決議，如：沿線巷口增設機車待轉區、路面增設指示線、加強取締交通違規。

警方表示，透過與鄰里參與式的交通機制，共同改善轄區內交通工程、提升用路人行的安全，目前已有相當成效。

(中時)