搶搭NBA季後賽熱潮 WeSport籃球爭霸戰5／13草衙道決戰

WeSport第1屆籃球爭霸戰冠軍即將出爐。(大魯閣草衙道提供)

WeSport籃球爭霸戰MVP將獲贈NBA專屬客座椅SPEC SEATS。(大魯閣草衙道提供)

NBA季後賽開打，2017 WeSport第1屆籃球爭霸賽為期超過4周比賽，將近600支隊伍，選出48支頂尖球隊，5月13日將進行最終決戰，草衙道乘勢加碼，提供價值近6000元的Spec Seat NBA指定座椅，做為爭霸戰冠軍MVP獎項。

草衙道指出，Spec Seat是NBA指定座椅，Jay-Z、碧昂絲以及Kobe Bryant都是這張椅子最佳代言人。第1屆的WeSport籃球爭霸賽將於5月13日在高雄草衙道、台中大魯閣新時代廣場兩地舉辦決賽，除了獎金、贈品，最後贏家還可獲得「南霸天」、「中霸天」的殊榮頭銜。而各比賽組別也將由主辦單位選出MVP，獲贈NBA指定座椅。

(中時)