警抓毒蟲 槓上開花搜出4把槍
苗栗縣竹南警分局執行同步查緝毒品專案，10日會同苗栗分局與海巡署第三台中海巡隊查獲改造槍枝及毒品，竹南分局4月接獲情資指出，苗栗地區有販賣毒品、槍砲前科的郭姓毒品人口持有大量毒品。
專案小組10日持搜索票在郭嫌經常出沒地點埋伏，追蹤郭嫌駕駛車輛，郭嫌發現有車輛尾隨，一時緊張將車輛開進死巷，專案小組立即下車圍捕。
郭嫌拒絕下車並將車門反鎖，專案小組敲破車窗搜索，在車內起出毒品安非他命63.11公克、4把改造槍枝、1把改造彈藥發射器、子彈54發、空包彈150發、空彈殼82個、彈頭127個，底火2包、行動電話5支等證物，當場以現行犯將郭嫌逮捕。
警方偵訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例，將郭嫌移送苗栗地檢署偵辦，並擴大調查槍械及毒品來源。
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(中時)
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