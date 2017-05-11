警抓毒蟲 槓上開花搜出4把槍

專案小組敲破郭嫌車窗搜索，在車內起出毒品安非他命、改造槍枝等證物。（黎薇翻攝）

專案小組在郭嫌車內起出毒品安非他命、改造槍枝等證物。（黎薇翻攝）

苗栗縣竹南警分局執行同步查緝毒品專案，10日會同苗栗分局與海巡署第三台中海巡隊查獲改造槍枝及毒品，竹南分局4月接獲情資指出，苗栗地區有販賣毒品、槍砲前科的郭姓毒品人口持有大量毒品。

專案小組10日持搜索票在郭嫌經常出沒地點埋伏，追蹤郭嫌駕駛車輛，郭嫌發現有車輛尾隨，一時緊張將車輛開進死巷，專案小組立即下車圍捕。

郭嫌拒絕下車並將車門反鎖，專案小組敲破車窗搜索，在車內起出毒品安非他命63.11公克、4把改造槍枝、1把改造彈藥發射器、子彈54發、空包彈150發、空彈殼82個、彈頭127個，底火2包、行動電話5支等證物，當場以現行犯將郭嫌逮捕。

警方偵訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例，將郭嫌移送苗栗地檢署偵辦，並擴大調查槍械及毒品來源。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)