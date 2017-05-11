蔡「我聽到就不用再大聲」 網批：不是說可拍桌

蔡英文曾表示，年輕人想和政府說的話如果沒被聽到「可以拍桌」；圖非本新聞所提之活動。（翻攝自蔡英文臉書）

總統蔡英文今（11）日出席活動時，提及有人質疑她上台後，街頭陳抗民眾不斷，她表示，「我聽到了以後，就不用再繼續那樣大聲了。」這番說法，引發許多不滿聲浪，有網友就質疑，小英曾說過若意見不同，拍桌也可以，為什麼現在連聲音大點都不行了？

今蔡英文接見「第24屆全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎」得獎人，與會人士提到，有時聽見政府宣示很高興，但常常做起來卻和原先說的有落差；小英認為，會有這樣的情形，是執行跟細節面出了問題。

話鋒一轉，蔡英文指出，「有人說，我執政為什麼街上那麼多人、聲音那麼大，我的意思是說，你有事情就大聲講嘛，但是，我聽到了以後就不用再繼續那樣大聲了。」

對此，PTT八卦板有網友認為，蔡英文這些話的真實意思是，「你在大聲什麼啦？你們要自立自強呀！去跟你老闆說，不要讓我公親變事主。」還有人好奇，以前小英說過意見相左可拍桌，為什麼現在連大聲點都不能？也有網友諷刺，難道這就是所謂最會溝通的政府該有之態度？

其中「可翻桌」的說法，是來自於蔡英文去（2016）年當選後、就任前曾說過，希望年輕人不要害怕與政府溝通，並舉民進黨為例，指黨內文化就是如果講的話沒被聽見可以拍桌，她當時掛保證，自己上任後，政府也會有相同的雅量。

(中時電子報)