遭棄養的他想再見媽一面，對她說不恨了

伯大尼院生畫出康乃馨，希望有朝一日能親手獻給媽媽。（林和生攝）

伯大尼院生把對母親的想念，藉由筆下的畫進行抒發。（林和生攝）

「若會通擱見一面，嘸知有多好」，5歲時遭母遺棄的阿堯，近40年沒見過母親，從初期的怨恨，至今已化作諒解，目前收容於屏東伯大尼之家的他，趁著母親節前夕，親手畫下一朵大大的康乃馨，期望有朝一日能親手獻給印象逐漸模糊的她。

主要收容身心障礙且遭遺棄個案的屏東伯大尼之家，目前院生共有150人，超過半數母親已經過世及失聯，很少有人能享受回家的感覺，每次聽到電視「世上只有媽媽好」的歌聲傳出，就知道母親節將近，全院便沉浸在一股渴望被愛的氛圍中。

伯大尼執行祕書李韻珊說，許多院生口語能力不佳，但從他們臉上可以感受到他們有多麼想念媽媽。

年過4旬的阿堯，因腦性麻痺遭母遺棄，記得小時候沒有輪椅輔助，只能在地上爬的景象，印象中的媽媽是高高的、頭髮長長的，回想起來印象已經模糊。

李韻珊說，剛開始阿堯怨恨媽媽為何拋棄他，但久而久之，這心中的恨已經放下。「相信她也有苦衷」，咬著不清晰的話語，阿堯說，現在不怪了，應該沒人願意放捨自己的囝仔，想著想著也又釋懷，不過真的想再見到她一面，抱抱她，知道她過得很好就好了。

社工邀請院生在母親節前夕畫下送給媽媽的康乃馨，大夥一筆一劃專心塗鴉，想著她就陪伴身旁的模樣，有朝一日也想將畫作親手獻上。

(中時)