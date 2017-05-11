不成為「亞洲砍城」 金門國父銅像再多一座

國父孫女孫穗芳博士（右二）今天捐贈金門縣政府1座國父銅像。（圖/李金生）

縣府和金管處以辦「喜事」的心情舉辦國父銅像揭幕儀式。（圖/李金生）

孫穗芳博士主持國父銅像的開光、灑水儀式。（圖/李金生）

金門副縣長吳成典（左二）代表縣府致贈孫穗芳博士感謝狀。（圖/李金生）

金門樂府傳統樂團現場演奏國父紀念歌。（圖/李金生）

孫穗芳博士（中）致贈縣府「天下為公」的書法留念。（圖/李金生）

金門中山紀念林的國父銅像，是孫穗芳博士全球捐贈的第220座。（圖/李金生）

在各地國父、蔣公銅像相繼發生遭到砍頭、噴漆破壞事件之際，國父孫女孫穗芳博士再捐贈金門縣政府1座國父銅像，今（11）日在金門國家公園中山紀念林揭幕，副縣長吳成典、縣議長洪麗萍和金門孫氏宗親會代表應邀見證儀式。

這座以國父奔走革命為主題的全身銅像，高7呎2吋，另有高5呎4吋的3層8角形花崗岩底座，上層鐫刻中國固有文化、智能與禮運大同篇。這是孫穗芳繼2011年捐贈金大國父銅像後，在金門捐贈的第2座國父銅像，也是她在全球捐贈的第220座國父銅像。

在台灣各地的國父、蔣公銅像陸續遭到斬首或噴漆破壞，讓台灣被譏諷為「亞洲砍城」之際，這座銅像的安置作業也遭遇一些波折。縣文化局原有意放在山后民俗文化村，以彰顯山后民俗文化村興建者旅日愛國華僑王敬祥父子，當年曾出錢出力支持國文奔走革命的史實。

但在呂坤和局長、金管處長謝偉松與金門民俗文化村文教基金會長王建生等人協商後，考量私有地需先取得地主同意，且銅像和基座太高，與整體景觀不協調而作罷，最後才選定中山紀念林入口處安置。

今天上午，孫穗芳博士在廈門市中山華僑研究會長孫碧民和兒子王祖耀的陪同下參加揭幕儀式，金門孫氏宗親會代表和國民黨金門縣黨部、中華統一促進黨金門光前黨部也派員出席觀禮。

吳成典副縣長表示，他本來是學理工的，與政治一點都不相干，就是因為受到國父精神感召，才一頭栽進政治圈打滾了20幾年，每次聽到唱國父紀念歌都會感動不已，縣府十分感謝孫穗芳博士再贈送金門國父銅像，讓國父的革命精神在金門永垂不朽。

孫穗芳則表示，她今年已82歲，還在世界各地宣揚祖父的精神，因為中山先生是先知者，他的思想、理念和精神到現在還是歷久彌新，尤其是中山先生一生奔走革命，為救中國和求得國家統一，可以把大總統寶座都讓出去，這種無私精神令人感佩，因此她此行寫了多幅「天下為公」、「博愛」的書法送給陳福海長、呂坤和局長等人留念。

目前旅居美國，現任夏威夷太平洋大學孫中山和平教育基金主席、夏威夷中國婦女慈善會會長的孫穗芳還說，大家都說她長得最像祖父，讓她很自豪，這也是她9歲開始留心收集祖父照片和墨寶的原因。自2010年迄今，她已在世界各地捐建孫中山銅像220座，為籌措平均1尊1萬多美元的經費，她甚至賣掉房子、股票和骨董，但是一點也不後悔。

(中時)