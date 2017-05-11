法國呼聲高新總理 學者：對台熟悉
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）14日即將就任，目前總理呼聲頗高的是社會黨的國防部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）；政治大學歐語系教授兼歐盟中心主任張台麟上午表示，他對台灣很友善；文藻助理教授羅文笙則指出，勒德里昂過去擔任洛里昂市長時，洛里昂當地造船公司與台灣簽署拉法葉艦，勒德里昂對台灣有一定的瞭解。
外交部次長吳志中與前外交部次長高英茂上午出席「2017年法國總統大選的影響研討會」。吳志中說，對他而言，法國選舉還沒結束，還有第三輪國會選舉，要能夠獲得多數，才能穩定執政；他對歐盟未來很樂觀，面對世界民粹運動的興起，法國仍扮演重要角色。
前駐歐盟大使高英茂表示，他個人比較關切在失業等經濟議題，兩大勢力與極右派競爭當中，極右勢力的興起將來能否產生很大的衝擊，也看國會選舉能否拿到多少票數，因此國會選舉還是要盯著看。
張台麟強調，台灣一定要支持歐盟，歐盟也非常支持台灣，兩邊共同分享民主、自由、人權價值；台灣面對國際談判時，例如歐盟免簽，如果沒有歐盟，單獨與馬其頓或保加利亞談判時，也很難。另外，台灣飽受美元威脅，歐元也可以協助台灣經濟促進穩定，它也是第二大貨幣。
(旺報)
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