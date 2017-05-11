柯米被開除後首發聲：不想探究被炒原因
美國總統川普(Donald Trump)9日以迅雷不急掩耳的速度，解僱了聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)，背後原因讓外界議論紛紛，不少人質疑這和柯米正在進行川普陣營和俄國的聯繫有關，而柯米也在洛杉磯接到消息以後，黯然回到位於維吉尼亞州的家中。今天他也在被開除後首度發聲，寫了一封信給聯邦調查局的所有職員，表示自己不會花時間去探究自己被開除的原因，呼籲其他職員也繼續向前。
據《CNN》報導，只任職3年半的柯米在周三寫了一封信給所有FBI的職員，他在信中表示：｢我一直都認為總統可以以任何理由，甚至沒有理由來開除聯邦調查局局長，而我不會花時間去探究這個決定的原因，希望大家也不要去想。這件事已經結束，我會沒事的。不過我會深深地想念你們，還有這個使命」。
柯米也呼籲FBI的職員，「在混亂的時期，要讓美國人民看到FBI事有能力、誠實與獨立的磐石」，而讓他離開FBI最困難的原因是能和「奉獻心力，只為了做對的事」的人共事，而他也期許職員能夠「繼續實踐我們的價值觀，以及保護美國人、維護憲法的任務」，也說「如果你們那樣做，在離開的時候，你們也會難過，但美國人民會更安全」。
(中時電子報)
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