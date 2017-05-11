一偷再偷 竹縣賊跳樓逃跑仍遭逮
怎麼又是你！新竹縣新埔警分局寶石派出所10日晚間接獲民眾報案，稱文華路上某工地疑似有小偷出現，員警到場後，立即認出在場的林姓男子8日才因另一起竊盜案被函送法辦，林男雖然嚇到逃跑，但仍被警方逮捕。
10日晚間7時許，文華路一處工地上的巡守人員，發現工地多了1台機車，又發現機車上有被剪的電線，當下立即報警。警方到場時，在黑暗中看見林姓男子抽著一根菸，32歲的林男見到警方立刻落荒而逃，甚至不惜從1樓跳至地下室，但仍在現場遭逮捕。
林姓男子除了在工地現場剪電線外，連機車都是從附近偷來的，警方通知車主後，車主才發現機車遺失，全案依竊盜罪嫌移送法辦。新埔警分局也表示，處理此案的員警廖天豪雖年輕，但工作認真積極。新埔分局也呼籲，如果民眾發現有可疑人、事、物，均可撥打110或分局電話03-5882004，警方將派員到場協助。
(中時)
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