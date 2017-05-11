性侵逃犯蕭國昌愛創作？ 曾因抄襲害《皇冠》雜誌回收重印

從澎湖逃脫的性侵假釋犯蕭國昌，不僅以自白犯案耍了檢警，當年在監服刑時，因喜歡寫作，2004年還投稿到皇冠雜誌，結果文章涉及抄襲，讓皇冠當年創下發行50年來，第一次全面下架回收重印。

《皇冠》雜誌在2005年元月號，刊登當時由桃園龜山監獄受刑人蕭國昌撰寫的〈咖啡與牛奶〉一文，《皇冠》肯定受刑人改過自新、積極創作的行動，還事先預付稿費。

但有讀者於2005年3月向皇冠表示，該文章顯然抄襲作家藤井樹的長篇小說〈B棟11樓〉，皇冠雜誌經過商討，決定對藤井樹道歉並回收該月號《皇冠》。

皇冠比對後發現該文章只更換人名，其餘約有一萬字是抄襲，與藤井樹聯繫並說明事件始末，作者對此感到驚訝，也明白該雜誌是誤用抄襲稿，不會對《皇冠》採取進一步的行動，雜誌也在網站上刊登聲明，譴責抄襲的行為，並向藤井樹致歉。對於蕭國昌其人，皇冠表示，當年與他的聯繫全依賴信件，不知道他是因何案入獄，只曉得他已服刑11年。

《皇冠》當年對外發出的書面聲明中指出，該雜誌與蕭國昌有多次通信往來，並對他的寫作予以鼓勵，該月號的雜誌還以「特別推薦」的方式刊載他的文章。聲明中還說，《皇冠》對於這種惡意抄襲的行為 ，給予最嚴厲的譴責。

對於此事，台北監獄僅表示蕭國昌平日喜歡閱讀寫文章，2個多月前曾投稿短篇小說，最近也完成9萬多字中篇小說準備投稿。

(中時)