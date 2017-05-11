護士節、母親節來臨 新北推免費視障按摩體驗

護士節及母親節即將到來，新北市勞工局舉辦免費按摩體驗活動，邀請辛苦的護士和媽媽一同來體驗視障按摩，活動時間分別為12日上午10時至下午3時及5月13日下午1時至6時，每人可享受10分鐘的視障按摩紓壓。勞工局表示，按摩師皆具有丙級以上技術士執照，同時還受過完善的職業訓練，民眾大可放心、輕鬆享受。

勞工局表示，護士節9個體驗地點為附設於新北市醫療院所的「視障按摩小棧」，包括亞東醫院、市立聯合醫院三重院區與板橋院區、衛生福利部臺北醫院與雙和醫院、樂生療養院、新店慈濟醫院、汐止國泰醫院及竹圍馬偕醫院，醫護人員及志工當天憑識別證前往附設於院內視障按摩小棧，即可免費體驗。

而母親節7個體驗地點為「新北市優良視障按摩院」，包括拍按叫讚永貞店與永安店、健生視障按摩、奇摩指視障按摩、拉拉按摩屋、左右手養生會館及宇坊視障按摩，歡迎媽媽們一同前往體驗紓壓。若想了解更多資訊，歡迎至新北勞動雲網站（http://ilabor.ntpc.gov.tw）及臉書粉絲團(搜尋新北市視障按摩) 查詢。

(中時)