手機閃光啪地一聲 賞螢全破功

各賞螢點服務人員都會預先為遊客的照明設備先蒙上紅玻璃紙以減少光害，但對手機內建閃光燈衍生的新問題卻是一籌莫展。(沈揮勝攝)

拍螢火蟲需利用高感度與長時間的曝光才能成功；只要受曝期間內有任何手電筒或車燈、閃光燈掃進拍攝區，拍攝中的照片就毀了。(沈揮勝攝)

日月潭賞螢夯，民眾對於手電筒直射等光害問題，多數已有基礎概念，但不少解說導覽人員感嘆近幾年因手機普及，又衍生出新問題，不少人看到如夢幻般的閃爍螢光，忍不住利用手機拍照功能按下快門，結果「啪」地一閃，全場傻眼。

「拍螢火蟲應準備腳架等器材搭配慢快門！」日月潭附近的蓮華池護溪保育協會理事長黃長聰表示，螢火蟲光相當微弱，拍攝的訣竅在於長時間曝光，以獵取光點軌跡。

利用腳架固定、在不過曝的前提下，快門時間越久光點越大、越密集，一般ISO多設在640至800之間、手動焦距設在無限遠後再退回一點點，曝光時間200至300秒；但在這受曝的3、5分鐘之間，只要一道手電筒或車燈掃進來，整張照片就會過曝變白而毀掉。

黃長聰說，近年解說教育普及，「拍螢閃燈必敗」觀念已深植人心，且各螢區服務員都會先針對遊客攜帶的照明工具先蒙上紅玻璃紙。因此打閃殺風景情況，以及燈光毀掉專業攝影者心血之作的糾紛已大幅減少；但手機衍生的新問題，卻讓現場志工相當困擾！

不少賞螢客擋不住夢幻螢光誘惑，情不自禁地拿起手機就拍，由於是自動設定，只要手機感應到光線不足，閃光燈立刻就亮了起來，雖不是故意的，但破壞情境氛圍卻是事實，甚至引發摩擦爭執。

黃長聰與日月潭另1知名賞螢地頭社活盆地休閒農業區主委黃順昱都說，手機不是不能用，但必須先設定禁閃模式並配合腳架長時間曝光，才不會損人又害己。未來應加強教育宣導。

(中時)