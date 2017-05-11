手機閃光啪地一聲 賞螢全破功
日月潭賞螢夯，民眾對於手電筒直射等光害問題，多數已有基礎概念，但不少解說導覽人員感嘆近幾年因手機普及，又衍生出新問題，不少人看到如夢幻般的閃爍螢光，忍不住利用手機拍照功能按下快門，結果「啪」地一閃，全場傻眼。
「拍螢火蟲應準備腳架等器材搭配慢快門！」日月潭附近的蓮華池護溪保育協會理事長黃長聰表示，螢火蟲光相當微弱，拍攝的訣竅在於長時間曝光，以獵取光點軌跡。
利用腳架固定、在不過曝的前提下，快門時間越久光點越大、越密集，一般ISO多設在640至800之間、手動焦距設在無限遠後再退回一點點，曝光時間200至300秒；但在這受曝的3、5分鐘之間，只要一道手電筒或車燈掃進來，整張照片就會過曝變白而毀掉。
黃長聰說，近年解說教育普及，「拍螢閃燈必敗」觀念已深植人心，且各螢區服務員都會先針對遊客攜帶的照明工具先蒙上紅玻璃紙。因此打閃殺風景情況，以及燈光毀掉專業攝影者心血之作的糾紛已大幅減少；但手機衍生的新問題，卻讓現場志工相當困擾！
不少賞螢客擋不住夢幻螢光誘惑，情不自禁地拿起手機就拍，由於是自動設定，只要手機感應到光線不足，閃光燈立刻就亮了起來，雖不是故意的，但破壞情境氛圍卻是事實，甚至引發摩擦爭執。
黃長聰與日月潭另1知名賞螢地頭社活盆地休閒農業區主委黃順昱都說，手機不是不能用，但必須先設定禁閃模式並配合腳架長時間曝光，才不會損人又害己。未來應加強教育宣導。
(中時)
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