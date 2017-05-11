歐洲米製嬰兒食品砷濃度超標 恐危害嬰幼兒健康
職業婦女無法每日製做嬰幼兒食品，往往購買現成的嬰幼兒食品，讓孩子補充營養，既方便又省時，別以為挑選歐洲進口的嬰幼兒食品就是最安全、對寶寶最好的，日前北愛爾蘭的貝爾法斯特女王大學全球食品安全學院，調查當地市售的嬰兒米製副食品，結果顯示嬰幼兒米製食品幾乎都有無機砷含量超標的問題。
歐盟在2016年訂出食品無機砷含量標準，而北愛爾蘭當地有75%米製的嬰幼兒食品砷含量超標，愛爾蘭貝爾法斯特女王大學植物與土壤科學系安迪‧梅哈格教授指出，長時間接觸無機砷，可能導致發展遲緩、心臟病、糖尿病或是神經功能受損，而小朋友在5歲前處於快速生長期，接觸到砷毒，恐會導致生長受到影響、智力及免疫系統受到傷害。
當寶寶身體無法耐小麥製品或乳製品時，爸爸媽媽多選擇餵食米製副食品，然而愛爾蘭研究團隊，研究分析喝母乳及喝配方奶寶寶的尿液，發現喝配方奶寶寶尿液的砷含量較高，且到寶寶吃副食品時期，砷含量增加了5倍，顯示寶寶們置於砷毒的風險下。
研究團隊認為，食品製造廠應要避免砷含量超標，且產品也要標示出砷含量，以提供爸爸媽媽們在挑選上能提高警覺。
(中時電子報)
關鍵字：副食品
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