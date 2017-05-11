白百何鬧出軌後 爆某男星回頭求妻子原諒

卓偉爆某男星見白百何出軌案後浪子回頭。（圖／取自中國第一狗仔卓偉、全明星探微博）

大陸人妻女星白百何日前被爆在泰國沾鮮肉男模張愛朋，丈夫陳羽凡隨後發聲指兩人早在2015年離婚，為白百何出軌解套，大陸第一狗仔卓偉近日接受訪問，仍緊咬白百何、陳羽凡根本還沒簽字辦手續，更大爆此新聞見光後，某離家出走多日的男星突然回頭，求老婆原諒，只因怕偷吃醜聞影響事業。

據《Vista看天下》報導，刊出白百何第二彈出軌報導前，上月13日，卓偉接到一通自稱是白百何朋友的電話，對方央求：「能不能別爆了？」，卓偉一口回絕：「當然不能」，對方說願意出錢，卓偉冷回：「太晚了」，該人又問想不想聽聽數字，卓偉則打槍不想聽，便掛上電話。

卓偉說，去年8月他與狗仔們便開始跟蹤白百何，也跟她去過日本，後來才知道到日本的一行人中有張愛朋，被封娛樂圈的「紀委書記」，卓偉說不敢當，但坦言爆料仍有正面影響，吐露有個男藝人離家出走數月，妻子懷疑他偷吃，白百何事件爆發後，男星便主動回家跟老婆和好，卓偉說：「他一想白百何被拍被曝了，我萬一被拍被曝，我整個事業會受多麼大的打擊。」但對於男星身分封口不談。

(中時電子報)