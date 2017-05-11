拉下線投資U幣違法吸金2億元 主嫌50萬元交保

柏克希爾貴金屬公司林姓前負責人涉嫌以「U幣投資計畫」招收會員違法吸金逾2億元，新北地檢署今日指揮新北市調處至林姓前負責人等人住所共10處搜索，並將林某等4人約談到案，經檢察官漏夜複訊後，林男以50萬元交保，其餘3名業務則以30到40萬元不等交保。

檢調表示，林姓前負責人等人自2014年間起，以泰國「UFUN集團」代理名義，提出「U幣投資計畫」招收會員，會員依投資金額（500、1000、5000、1萬、5萬美元）分為一星至五星會員，林某等人並稱該計畫有銀行監管背書，且以黃金作為擔保等同零風險，投資前期3個月可增值50％。

檢調調查，林某等人多以舉辦說明會方式招收會員，誘使不特定民眾加入投資計畫，會員則可再介紹下線投資人以領取獎金，不法吸金金額逾2億元。

(中時)