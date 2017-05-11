田徑》上海鑽石大獎賽 7人10秒內爭百米金牌
上海田徑大獎賽即將在13日登場，此次牙買加閃電波特雖然沒有參賽，但眾所矚目的男子百米之爭仍出現7位10秒內最強男人同場較勁戲碼，其中又以美國名將蓋特林與羅傑斯等人名氣最響，地主選手蘇炳添想要跑進前三的難度非常高。
依據報名參賽資料來看，這次角逐男子100公尺金牌的7位10秒內好手分別是蓋特林的9秒74、羅傑斯的9秒85、聖克里斯多福的柯林斯9秒93、加拿大布朗9秒96、象牙海岸梅蒂9秒96、中國蘇炳添9秒99與美國揚戈9秒99，此外，日本桐生祥秀10秒01也具有競爭力。
這是2015世錦賽之後在中國大陸舉行強度最強的田徑賽，在少了波特的光環下，蓋特林無疑是超級巨星，中國大陸紀錄保持人蘇炳添在2015年兩度跑出9秒99之後就始終無法再創佳績，此次期盼能在高強度的競賽中突破個人最佳。
日本最速男桐生祥秀，上周放棄靜岡舉行的比賽，目的就是全力備戰上海大獎賽，希望一舉跑進10秒內，改寫蘇炳添所保持的亞洲9秒99紀錄。
(中時電子報)
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