三信家商美容科畢業成果展，美的視覺饗宴

三信家商美容科教學成果展「絢影」，節目精彩驚豔，影視特效專班也秀出特效彩妝技術。（三信家商提供）

三信家商美容科一年一度的教學成果展，今年主題「絢影」，節目精彩驚豔，在林迦紀念館華麗豋場並圓滿落幕。

校長林岑表示，三信家商一向秉持創辦人林瓊瑤先生「愛的教育」的理念，並大力提倡將美育融入在校園環境和班級氛圍之中，期許每一個三信人，除了練就一身紮實的技能之外，也能在潛移默化中，涵詠真善美的人文素養。

美容科科主任李淑端指出，本次畢展主題定為「絢影」，取其炫影城都，虛幻入夢之意。美容科的師生們，從生活中找素材，彼此腦力激盪，激發創意巧思，透過主題式的造型設計，勾勒出無限可能的美感。這不僅是一種理性與感性的結合，更讓同學們找到自我實現的成就感。

節目由舞蹈班同學帶來的「俏妞燈影歡喜情」，熱鬧地揭開序幕。「花漾」融合運用了彩繪、渲染、纏繞畫、翻模等的技巧，造型大膽前衛，由美容科學生們足蹬高跟鞋，上台走秀，氣勢不輸名模，令人驚呼連連。「顫慄」運用時下最流行的特殊化妝技術，幾可亂真，搭配音效，驚悚效果十足。

除了動態展演之外，這次美容科也規劃了靜態展覽，具體而微地呈現同學們精緻的美甲和梳化造型技巧。學生金婉玲說，整個畢展的過程籌畫時間長達一年，每個同學都盡心盡力，甚至在雕塑造型服裝骨架穿戴中，造成了皮膚過敏或是走台步練習時腳扭傷，同學們也都不喊苦，他說台下的掌聲就是支持他的動力。

三信家商的美容科，一向是各大小比賽的常勝軍，本次新學年度特色招生，端出時下最夯的影視特效專班，培育從事特效造型人才，讓同學們不用出國花大錢也能學到最先進的好萊塢特效彩妝技術。從三信家商畢業的每一位學子，不論在升學或就業均能有很好的進路發展。

(中時)