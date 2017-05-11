當前兩岸關係 馬英九：不穩定中的冷對抗階段
前總統馬英九11日在東吳大學講座談「從國際法看兩岸關係」，馬英九提到二戰之後四個分裂的國家，德國、南北韓、兩岸、南北越，越南已經武力統一；德國已經和平統一，兩韓仍在軍事對立，至於兩岸，馬英九認為自己主政八年下，是兩岸分治60多年來最和平繁榮的狀況，連韓國對兩岸關係都很羨慕。
至於目前兩岸的狀況，馬英九認為在他卸任之後，是「不穩定中的冷對抗階段」，「會打也不會、會好也不像，現在要幹嘛呢，也不知道」，「也沒人知道要怎麼辦、比較麻煩」。
至於台灣參與世衛組織的經過，馬英九回顧，我們自1997年、李登輝總統執政時，就想進入世衛組織，當時請20個邦交國提案，但每次都被130、140個國家否決，比數懸殊；2008年他就任總統，翌年一月，WHO來函同意將我納入「國際衛生條例」，馬認為「春江水暖鴨先知」，當年四月，葉金川就收到WHO秘書長馮陳富珍寫來的信，稱呼「衛生部長葉金川」，我們以「中華台北」身分參加WHA、是正式觀察員，層級是大會，不是技術性會議，可和相關國家直接雙邊聯繫，不經過大陸。
馬英九表示，世界上196個國家，扣除大陸、台灣，194國中，我有21個邦交國，173國跟大陸建交，但只有137個國家跟大陸簽建交公報，其中有52國承認一中原則；56國建交公報沒提、保持沈默；29國採取「模糊策略」。如美國說對一中原則「acknowledge」（認知）、日本是「了解與尊重」、荷蘭也是「尊重」、加拿大是「take note of」（注意到）。
馬英九解釋，台灣和大陸有一中各表的九二共識，這些採取模糊政策的國家也是「一中各表」，因為這樣保持彈性，才能跟台灣繼續打交道，因此他認為一中各表是好設計，讓台灣有呼吸空間，可以發展關係，對大陸也好。
(旺報)
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