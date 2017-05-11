桃猿主題日 國寶劉興欽畫出Q版球員
Lamigo桃猿將在20及21日舉辦第4個主題日「又見寶島時代」，將台灣60年代至90年代豐富精采的生活回憶納入桃園主場，「又見寶島時代」分為「漫談寶島」、「穿越寶島」、「舞動寶島」以及「回憶寶島」四大路線，是懷舊風味十足的主題趴。
「漫談寶島」在21日將為大家呈現國寶劉興欽博士筆下的全猿主場，在全猿主場隨著劉興欽博士的漫畫人物進入寶島時代。
還記得「阿三哥」、「大嬸婆」、「小聰明」、「機器人」這些當年令人著迷的漫畫主角嗎？劉興欽博士的鄉土漫畫是寶島時代成長過程當中不可或缺的記憶。劉興欽博士也是寶島漫畫史上開創本土漫畫的第一人，他成功將漫畫人物與寶島當時的地方特色結合，讓寶島的孩子能將閱讀漫畫的樂趣結合在地文化。
唯一獲得五任總統表揚的劉興欽博士將帶著「機器人」與「大嬸婆」走進全猿主場，在「又見寶島時代」當中邂逅，他親筆畫出「又見寶島時代」的全猿主場，用他熱愛本土的心勾勒出Lamigo桃猿總教練洪一中以及王柏融、陳俊秀、陳禹勳以及林泓育。
今日球團公布這張創作海報，正式宣布「又見寶島時代」來臨，如何獲得這張海報，請球迷朋友持續鎖定「漫談寶島」相關訊息。一起來欣賞劉興欽博士對於寶島本土文化的創作，找尋自己在寶島時代最美好的記憶吧！
(中時電子報)
關鍵字：Lamigo桃猿
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