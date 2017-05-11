「高風險車手指標」 詐騙集團最愛找他們墊背

台中市警局公布高風險車手指標，發現25歲以下的年輕人最容易被詐騙集團吸收。(馮惠宜翻攝）

哪些人容易被吸收當詐騙車手？台中市警局統計106年所查獲的案件中，發現詐騙集團為了提領贓款，慫恿各年齡層民眾「轉職」當取款車手，其中以25歲以下的年輕人占比超過6成最高。警方分析，詐騙集團常以「工作爽、抽成高、刑度低」為誘因招募車手，呼籲民眾「歹路不可行，別領了1萬賠了100萬！」

台中市警局統計106年1至4月所查獲的334名車手中，男車手316人占95％、女車手18人占5％，「比例很懸殊」。

再分析車手的年齡層分布，以18至30歲214人占64％最高，其中又以介於大學及剛畢業間的18至25歲167人為主。警方表示，詐騙集團鎖定年輕人較欠缺社會經驗的弱點，且利用現今越趨複雜的交友管道，像老鼠會一樣一個拉一個當車手。日前1名車手貪圖提領贓款2%的報酬，「沒被查獲前比打工好賺，回不去了！」

詐騙集團也將腦筋動到少年上，常以「少年犯罪不會有前科」等話術誘騙擔任車手。警方表示，依民法規定，未成年人不法侵害他人時，父母負連帶損害賠償責任，已有多起法院判決少年車手父母須賠償數十、甚至數百萬的案例。為提升宣導成效，台中市警局獨步全國首創「未成年詐欺車手監護權人法令宣導訪視表」，親自向家長說明並強化關懷輔導，避免少年誤入歧途。

(中時)