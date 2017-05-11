陸阻台入WHA 林全：對兩岸造成巨大傷害
中國大陸阻撓我國參加世界衛生大會（WHA），行政院長林全今(11)天在院會中，表達嚴重的不滿和遺憾，並嚴正呼籲北京當局，不要把健康維護和政治混為一談，更不應該漠視台灣人民的感情和尊嚴，使兩岸之間得來不易的良性互動和善意造成不可回復的巨大傷害。
林全說，這幾年我們看到全球化趨勢和大眾運輸的便利，已經明顯看出疾病的傳播無遠弗界。如果防疫無法跨越國界，甚至受到政治利益的干擾，無論對國民或對世界其他地區人民而言，都是不負責任的。
林說，台灣作為地球村的一員，從過去到現在一直都對促進健康和新興傳染病的研究和防疫工作，不遺餘力，為了守護全球每個人的健康，也付出相當多的貢獻。
台灣能不能參加世界衛生大會(WHA)，不僅攸關台灣全體國人的健康權益，而且是全世界衛生和防疫體系不可或缺的一環，林揆強調，倘若以任何理由對台灣參與國際衛生組織相關活動進行打壓，對台灣人的健康權益排除在外，不僅對台灣人民不公，同時也將對國際社會的衛生安全和防疫造成負面影響。
對於中國再次阻撓台灣參與世界衛生大會，林全表示嚴重不滿和遺憾之外，同時感謝美國、加拿大、日本、歐洲等理念相近的國家、友邦還有國際各界團體對於台灣的全力支持和協助。
(工商)
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