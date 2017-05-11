藍委指砍半前瞻放行 政院：應說出哪一項不需要

國民黨主張前瞻基礎建設特別預算應刪到4年5000億元就放行，行政院發言人徐國勇今天在院會後記者會表示，國民黨應該大膽說出哪一項建設應該剔除，哪一項是不需要的，行政院會來檢討。

國民黨今上午持續在立法院杯葛「前瞻基礎建設特別條例」草案，但有二條進入實質審查。

對於國民黨立院團主張前瞻計畫特別預算應砍到4年5000億才放行，徐國勇回應，國民黨立委應該大膽說哪個建設不要，行政院再來檢討，這不是威脅立委，要檢討才知道哪些項目有問題。

徐國勇表示，台北市每條捷運幾乎都要蓋5、6年，新北市安坑線也施工很久，萬大線動工好幾次，「難道捷運4年可以完成嗎？」

徐國勇說，前行政院長郝柏村當初也規畫「6年國建」，就代表國家需要中長期建設。希望國民黨說清楚要刪掉哪些建設，如果少掉新北市的建設就批評綁樁，少掉高雄建設又對中南部民眾不公平，不是只有雙北可以有捷運。

另外，對於總統蔡英文10日在民進黨中常會指示加強前瞻基礎建設的溝通，徐國勇表示，行政院會加強和縣市長、立委的溝通。

(工商)