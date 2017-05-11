雪霸高山步道認養　籲全民共同保育

營建署雪管處歡迎全民一同認養雪霸高山步道。（雪霸處提供）

雪霸國家公園區內高山林立，有8條主要登山型步道，具有豐富山岳風情與自然景觀，最熱門的雪山主東峰線步道從2012年起由台北市出去玩戶外生活分享協會認養，協會持續協助雪霸處辦理淨山與環境教育，透過參與民間力量，活動成效良好，也擴大全民保育能量。

雪霸處長鍾銘山表示，雪霸處從1998年起首先推動雪山主東峰線步道認養，為國家公園首創，園區內其它7條高山登山步道也陸續有民間保育團體、登山團體或企業機構簽定認養合約和回饋措施。

雪霸處歡迎同樣有保育理念的團體、企業投入雪霸園區內各類型的認養模式，認養合約原則以兩年為一期，在認養步道進行環境清潔、設施維護與改善、步道安全及步道狀況查報或特殊路線探勘等工作，期盼透過全民參與為台灣山林注入更多保育的能量。

(中時)