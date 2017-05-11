MLB》9上挨轟 前田健太美職首完封再等等
前田健太在日職8年，共有28場完投、10場完封，但在分工明確的大聯盟，他到今天連賞海盜8顆鴨蛋，才有機會挑戰旅美生涯首場完封。可惜前田被瑟維利（Francisco Cervelli）敲出兩分炮，不但完封夢碎，且用球破百連完投也一併破功，所幸道奇5比2贏球，讓前田拿下本季第3勝。
「在第9局挨的那支全壘打，真的讓人很難吞下去。」前田賽後說。
前田前8局只讓海盜擊出零星3安，但9局上被首名打者哈瑞森（Josh Harrison）敲安，接著一記變化球被瑟維利掃出左外野牆外。前田隨後雖然K掉「海賊王」麥卡勤（Andrew McCutchen），但用球數達104球，只好退場放棄完投。
道奇菜鳥貝林傑（Cody Bellinger）是此役另一位致勝功臣，他在1局下就轟出相反方向的左外野兩分炮，助道奇一開賽就以3分奠定勝局。這也是貝林傑被調上大聯盟之後，出賽14場所敲出的第6轟。
(中時電子報)
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