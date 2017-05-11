無師自通 劉翰璋拿下果雕競賽冠軍

年僅25歲的嘉義縣水上人劉翰璋，於日前拿下全台灣瓜果節果雕競賽社會組冠軍。(高錦如攝)

無師自通苦練兩年，劉翰璋拿下全台灣瓜果節果雕競賽社會組冠軍。（高錦如攝）

原需10分鐘雕完一朵花，到現在只練到僅需1分鐘。（高錦如攝）

年僅25歲的嘉義縣水上人劉翰璋，無師自通，透過上網瀏覽資訊、閱讀相關書籍，以及天天練習，2到3個禮拜就雕掉39顆西瓜，日前拿下全台灣瓜果節果雕競賽社會組冠軍，現也成為北中南的果雕講師。

「走到哪都在想果雕花樣、看水果就想雕。」劉翰璋笑著說，在這兩年來，不斷地增進能力，原需10分鐘雕完一朵花，到現在只練到僅需1分鐘，也因雕刻細膩，每次練習完的西瓜分送給朋友，朋友都大呼「太美捨不得吃！」；另有一次還為了訂單，連續雕了10小時，力求完美，而隔天就發燒重感冒。

劉翰璋說，對果雕的興趣啟發於高中的餐飲課程，並開始自己上網瀏覽、閱讀果雕相關書籍，拿著西瓜雕刻，高中畢業後，自創粉絲團，將自己的作品放上去分享，不僅接到訂單，其作品也曾被分享到爆料公社，目前已累積近8500名粉絲，其中有1、2成還是國外的粉絲。

雖然家裡仍不看好劉翰璋走這條路，希望他留在家裡幫忙，但他認為，果雕的市場非常大，不論是喜宴或是送禮，都能看見果雕的影子，現除擔任北中南果雕講師外，也積極開拓皂雕、蠟雕，讓果雕藝術能運用在每一項商品。

(中時)