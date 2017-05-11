暴力討債橫行中市海線 警兵分多路逮5人歸案
20歲蔡姓男子涉嫌參與酒店圍事、暴力討債橫行海線地區。去年8月間1名未成年檳榔西施疑涉偷錢，竟教唆手下以鐵鍊捆綁少女，並剪髮教訓；還砸毀洗車場及持棒毆打被害人，台中市第一警分局10日凌晨兵分多路逮捕蔡男及成員等5人，並查扣木劍、本票等贓證物，訊後，依法送辦。
警方在去年4月間接獲1家海產批發店報案，指稱遭多名男子砸店，警方到場調查，業者向警方表示，與上游供應商有財務糾紛，懷疑因而惹禍。警方深入調查發現，涉案人為蔡男為首的暴力討債集團，在海線地區涉嫌恃強欺壓、參與酒店圍事，並受委託從事暴力催收帳款。
去年8月間，1名未成年少女檳榔西施疑涉偷錢，蔡男教唆手下持鐵鍊綑綁女子，並持刀剪頭髮恐嚇；同月又涉砸毀1間洗車場、持球棒毆打被害人，行徑囂張。
台中檢警歷經多月監控，昨(10)日兵分多路至北區、清水及豐原等地區，逮捕蔡男等5名暴力討債恐嚇集團，並查扣本票、木劍及K盤等相關贓證物，訊後，依涉嫌違反組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、恐嚇取財、毀損及傷害等罪嫌移送地檢署偵辦。
(中時)
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