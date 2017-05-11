安倍與文在寅首度通電 慰安婦問題協議成焦點
日本首相安倍晉三11日下午與南韓新總統文在寅舉行電話會談，除了向在總統選舉中勝出的文在寅傳達祝賀之意外，還提及有關慰安婦問題的日韓協議，安倍強調日韓協議是受到包括聯合國在內等外國的肯定評價，希望能與南韓建構展望未來的日韓關係。
安倍在電話中表示，「南韓對日本而言，是擁有共同戰略利益的重要鄰國，希望能與總統建構展望未來的日韓關係。」
文在寅則說：「對安倍首相就任以來的領導力表示敬意，希望能共同努力，以建構良好的信賴關係。」
文在寅在參選政見中提及，將推翻有關慰安婦問題的日韓協議，並與日本重新談判。安倍對此在電話會談中表示，「(日韓慰安婦問題協議)受到包括聯合國在內，來自外國的肯定評價，乃為建構展望未來的日韓關係所不可或缺的基礎。」
對此文在寅表示，「南韓國內有慎重的意見，為了兩國的發展，必須有智慧地解決歷史問題。」
針對不斷開發核武、飛彈等，持續挑釁行為的北韓問題，兩人在會談中也確認了，日韓將緊密合作因應北韓問題，並同意早日召開去年未能實現的美日韓高峰會以及日韓高峰會談。
(中時)
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