全台1億7000筆個資大外洩 2嫌聲押獲准

大約1億7000多筆個資外洩。（陳淑娥攝）

調查局查扣電腦。（陳淑娥攝）

透過申請第2類謄本比對。（陳淑娥攝）

全台逾2千萬人個資大外洩！以40多歲梁姓男子為首的犯罪集團，2016年間涉嫌以個資資料庫為基礎，撰寫「客戶開發搜尋系統V5.0專業版」軟體，透過Line以「房仲開發利器」、「房仲省時尋人系統」名義，向全台北、中、南房仲、地產開發等特定業者，以每套15至20萬元高價兜售，內含個人資料逾億筆，還能客製化，目前已賣出300份，不排除國家元首蔡英文等個資外洩，調查局持續調查資料來源及有無流入詐騙集團手中，梁、蘇等2人11日上午已遭聲押獲准。

調查局航業調查處3月間接獲民眾檢舉，不法集團涉嫌販售大量個資牟利，案關個資涉及政府官員及一般民眾，10日在台中地檢署檢察官林依成指揮下，動員200餘名調查官，同步在北、中、南搜索犯罪嫌疑人梁姓男子等62處所，並約談62人到案，查扣內建民眾個資電腦及設備25件。

調查局航調處表示，梁男及蘇男是北部人，之前從事房仲業多年，因此熟稔資料搜尋系統，梁、蘇利用專才涉嫌開發以200GB以上的個資資料庫為基礎，大約1億7000多筆個資，撰寫「客戶開發搜尋系統V5.0專業版」軟體。

航調處指出，梁嫌等將軟體交由下手共犯以Line代號「房仲開發利器」、「房仲省時尋人系統」名義，分別在北、中、南各地，向房仲、地產開發等特定業者，以每套系統15至20萬元高價兜售，供業者針對特定房地標的，迅即查出並掌握地主個資及聯絡方式，進而搶賺仲介利潤，涉犯個人資料保護法，可謂是全台有史以來最大個資外洩案件。

航調處指出，房地產業者可以地號或房號向各地政機關合法申請第2類謄本，從系統輸入部分個人資料再進行模糊比對，接著再連接至地政土地增值稅前次移轉現值網頁，梁嫌等更利用遠端控制技術，在買家電腦設備上安裝搜尋系統，用內掛「圖形驗證碼破解函式」程式，破解伺服器圖形驗證碼自動化比對，地主個資包括地主姓名、身分證字號、出生年月日、電話、住址及公司全部一覽無遺，不排除國家元首蔡英文個資也外洩。

航調處憂心指出，嫌犯個資資料庫容量高達200GB，粗估有1億7000多筆資料，十分龐大驚人，目前查獲賣給房地產公司個人300份軟體，由於能客製化，不排除嫌犯賣給詐騙集團、討債公司等，目前已梁、蘇2人已遭聲押獲准，將繼續追查個資來源等不法情事。

(中時)