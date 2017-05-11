習近平：堅持朝鮮半島無核化

大陸國家主席習近平在今(11)日與南韓新任總統文在寅通電。（圖／新華社）

南韓新當選總統文在寅昨(10)日在首爾國會議事堂出席宣誓就職儀式，今日與大陸國家主席習近平通電討論北韓核議題。（圖/新華社）

南韓新任總統文在寅，今(11)日與大陸國家主席習近平通電，祝賀其當選，除了提及兩國相互尊重並重大關切和正當利益，並提及朝鮮半島核議題。

文在寅就任南韓總統，準備著手解決北韓製造的諸多問題。據路透社引述，中國大陸國營電視台報導，習近平告訴文在寅，北京方面向來堅持朝鮮半島無核化，也認為核議題應透過對話解決，這符合各方利益。他表示，願意與包括南韓在內的各方，致力朝鮮半島和平與繁榮。

雖然不滿北韓一再進行核試和飛彈試射，但中國大陸仍是北韓最重要的支持者，儘管北京當局也支持聯合國對平壤的嚴厲制裁。文在寅表示，北韓必須停止挑釁後，在南韓部署的美國反飛彈系統「終端高空防衛系統」（THAAD，又稱薩德）引發的緊張局勢才會獲得解決。大陸強烈反對「薩德」，認為將威脅大陸國安，對解決和北韓的緊張情勢毫無幫助。

大陸官媒今天這則報導並未直接提及「薩德」，但引述習近平說法，兩國應妥善處理分歧。青瓦台發言人尹永燦表示，習近平已向文在寅就此事說明大陸立場，兩位領導人也同意各方須共同努力，降低北韓核武所引發的緊張局勢。

(中時)