前瞻草案 綠營逐條宣讀保留 藍委高喊「主席不公」

立法院經濟委員會今繼續《前瞻基礎建設特別條例》草案，上午因國民黨團強力杯葛，逐條審查只進行至第一條就「卡關」，下午民進黨立委以人牆護衛主席台，並逐條宣讀、逐條保留的方式進行審查，引發藍委不滿，高喊「主席不公，會議無效」。

在上午會議休息後，藍綠旋即展開協商，但雙方無交集，協商破裂。國民黨團首席副書記長痛批，民進黨團一個字都不給改，「英意比不上民意」，一毛不動沒這種道理。

會議一開始，國民黨團提出散會動議，會議主席、召委高志鵬也順勢處理，更在哨音、汽笛喇叭聲中「點名表決」，最後此提案在綠營人數優勢下被否決；藍委則高喊「程序瑕疵，會議無效。」

因此，民進黨團持續推進戰線，由議事人員逐條宣讀，再由高志鵬請委員登記發言，並以逐條保留的方式審查；藍綠立委則在主席台前持續推擠、喊口號。

林為洲則用自備麥克風諷刺，「後面的人聽不到，聽不清楚」，主張「會議無效」。

(中時)