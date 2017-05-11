恭喜！豬哥亮主動致電余天大和解 李亞萍淚崩
70歲豬哥亮對抗大腸癌病魔住進台大醫院2個多月，2012年他因節目接檔誤會和余天種下心結，豬哥亮先前傳出病危，余天夫婦也十分擔心，今(11日)李亞萍出席活動，自曝今凌晨終於接到豬哥亮主動來電，令在一旁的李亞萍感動淚崩，期待雙方早日見上一面。
今年3月豬哥亮一度傳出病情惡化，和他為昔日好兄弟的余天相當關心，余苑綺連絡上謝金晶後，還被余天搶過手機插話要求去探病，但遭謝金晶婉拒，余天則說兩人恩怨早就一筆勾銷，他曾試圖打電話給豬哥亮本人，但對方都沒接。
稍早據《蘋果日報》報導，李亞萍透露今凌晨5時家中電話響起，余天接起沒人說話便問：「是豬嗎？」，對方回怎麼知道，他來不及問可否去看你，電話就被別人拿走，豬哥亮聽起來氣力微弱，精神不太好，讓余天相當不捨，李亞萍則泛淚喊不論如何都希望見到豬哥亮最後一面，更樂觀表示，說不定兩人見面後豬哥亮心情變好，奇蹟會出現。
(中時電子報)
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