瑞士司法首例 愛愛中偷拔套男子遭判刑
性行為中使用保險套，不僅關乎健康問題，現在更關乎法律問題。瑞士遭遇司法史上首例，1名男子與女網友發生性行為時，不顧女方反對，在過程中偷偷拔掉保險套，地方法院判決男子緩刑12個月，今上訴法院維持原判。
據路透社報導，這對男女透過約會軟體Tinder認識，相約做愛。兩人做愛中途，男子提議拿掉保險套，遭女子拒絕；但女子後來發現，其實男子已在過程中偷拔套。女子擔心懷孕或染病，於是向法院提告。
此案是瑞士首例，瑞士廣播電視台（SRF）稍早報導此事，檢方證實確有此項裁決。瑞士洛桑上訴法院裁定，下級法院判處的刑期適當，但把性侵害罪改為「玷污」。
提告女子的律師Baptiste Viredaz向法院提交一份「哥倫比亞性別與法律期刊」（Columbia Journal of Gender and Law，CJGL）的研究，說明有關「合意性行為」變更為「非合意性行為」在法律上的意義。
做愛過程中偷拔套的行為被稱為「潛入」（stealthing），近來在美國成為一種性愛趨勢，也對司法體系帶來了新考驗。CJGL該篇文章由長期關注性別議題的耶魯法學院學生布蘿茲基(Alexandra Brodsky)撰寫。
文章指出，除了違反伴侶的意願之外，「潛入」的行為也讓伴侶可能因此懷孕，或是暴露在感染性病(STIs)、愛滋病毒(HIV)和愛滋病(AIDS)的危險之下，造成受害者心理、身體和經濟上的損失，現存的法律並不一定能涵蓋規範到「潛入」的行為，但這個行為應該要和性侵害畫上等號。
(中時電子報)
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