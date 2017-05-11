漫遊山海 宜蘭駐縣培力計畫開跑

由宜蘭縣政府文化局與聯經出版公司主辦的「106年村落文學發展計畫」，自即日起正式展開，此次活動邀請知名作家苦苓、徐惠隆分別擔任「山」、跟「海」的體驗書寫者，另邀原住民泰雅作家瓦歷斯‧諾幹等人，陪著12所原鄉國小學生，一同從事山村文學創作、培育更多的創作人才。

「106年村落文學發展計畫」共分為「駐縣寫作」、「山海體驗講座」及「山村文學創作培力」等3大活動面向，文化局表示，這項活動至今推動4年，已有多位作家深入宜蘭鄉鎮書寫各地風采，目的在將「文學中的地景」與「地景中產生的文學」，在宜蘭雙軌並行推廣，拉近文學與土地的距離，同時希望增長蘭陽地區文學風氣。

「山的體驗」部分由作家苦苓執筆，在宜蘭縣大同鄉、三星鄉等處，開展一趟山的體驗之旅，「海的體驗」則是由宜蘭作家徐惠隆擔任書寫者，將以作家的視角來書寫海風的聲音。今年的計畫另有「山海體驗講座」，分別於礁溪鄉、三星鄉、頭城鄉舉行，有興趣的民眾，可至宜蘭文化局官網查詢及報名。

「山村文學創作培力」則將在9月1日、9月2日分別於南澳鄉、大同鄉進行，將有12所原鄉國小四、五年級生參與，並邀請原住民泰雅作家瓦歷斯‧諾幹、獲得十大傑出女青年獎的南澳導演陳潔瑤、傑出原住民青年創作者馬翊航、知名繪本兒童文學作家李如青、宜蘭在地作家陳昇群等人，透過與孩子們的互動課程，培育未來創作人才。

(中時)