批小英？ 呂秀蓮：享受權力的人 好像忘本

呂秀蓮批享受權力者，好像忘本。（曾薏蘋攝）

副總統呂秀蓮今天下午突然現身人民作主基金會的禁食靜坐行動區，並參與繞行。呂秀蓮痛批，「但是我們享受權力的人，好像忘本。」

呂秀蓮還說，大家都知道人民公投是落實人民主權，最重要的時間辦法，三十多年來有多少人為了爭取公民投票犧牲奉獻，目前民進黨當權的年輕朋友，並沒有在這條漫長的路上付出代價。

至於被問到是否跟中美壓力有關係？呂秀蓮說，她不做任何揣測，但是身為國家領導人本來就要抗拒一切阻力，民進黨的核心價值就是讓人民當家作主，當家作主不是只選總統，是人民也要為國家政策，當為而不為，行使創制、複決權，「若繼續拖延，我們要宣布台灣的民主還未成功」。

人民作主基金會發起的公投法補正訴求靜坐行動，今天下午進入尾聲，繼上午林義雄加入行動後，下午行動進入倒數，呂秀蓮也現身行動區，並和林義雄與參加者一起繞行三週，行動宣佈結束，呂秀蓮與林義雄握握手，並拍拍林說，「要保重。」林義雄隨後搭車離去。

呂秀蓮受訪時火力十足，他說，人民作主主張是希望公投法能在520前通過，大家都知道人民公投是落實人民主權，三十多年來有多少人為了爭取公民投票犧牲奉獻，目前民進黨當權的年輕朋友，並沒有在這條漫長的路上付出代價。

她說，現在民進黨在國會佔多數可以掌握，立法院開議的時候，黨團信誓旦旦絕對會優先處理公投法補正，轉眼一年多已經過去，如果有人做這樣的承諾，不知道有什麼理由一定要拖到今年底。

呂秀蓮指出，如果公投法是壞事，那你就告訴大家堅決反對，如果公投法是好事，為何要拖到去年三月？「我今天是用非常沈重、莊嚴的心情，來參加這場結束。」

呂秀蓮說，「非常感謝在林義雄的帶領下，真的很辛苦，但是享受權力的人，好像忘本，這是他們的心情那麼沈重的原因」，她堅決表示，如果立法院本會期沒有辦法處理完公投法，事實上這是輕而一舉的，最少下會期要作為優先法案，因為這是舉手之勞，政黨協商的期限已過，不知道在等什麼？在害怕什麼？在逃避什麼？真是非常非常失望，她也藉此機會，要喚醒過去台灣一起努力、希望台灣能夠真正民主的朋友，民主尚未成功同胞繼續努力。

(中時)