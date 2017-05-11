雷射武器時代即將開始

未來戰場上可能會出現雷射光束橫飛的畫面，飛機、無人機、地面車輛都以雷射炮來攻擊和防禦。(圖/下一個大未來)

科幻電影當中的雷射武器不再只是想像，它即將變成現實，而且應用非常廣泛，最重要的功能就是飛彈防禦效果，大型的雷射武器可以做為太空飛彈防禦（IAMD），而小型雷射武器可以成為裝甲戰鬥車的近迫防禦。

防衛新聞(Defense News)報導，美國陸軍太空與飛彈防禦部門(SMDC)的的詹姆斯．迪金森將軍(Lt. Gen. James Dickinson)對於雷射武器寄與厚望，他表示，雷射武器的開發已經十幾年，目前已到關鍵階段，能夠將5千瓦的雷射炮安裝到一台史崔克(Stryker)輪行裝甲車，並且成功擊落小型無人機，證明雷射武器已經接近實用化。

安裝在史崔克輪行甲車的雷射炮，功率為7萬瓦。(圖/美國陸軍)

安裝在大型運載卡車的高能雷射炮，可做為愛國者飛彈的代替。(圖/美國陸軍)

史崔克輪行車的改造工作是2006年開始，在「機動火力綜合實驗」（MFIX）的研究案中，最先是10公分口徑、2千瓦的雷射炮。到了 2017年4月，雷射炮功率已提升到5千瓦，並且有多餘的空間安裝雷達、電子戰裝備等，使整套雷射武器更趨近實用化。

在小功率的雷射武器達成標準後，更大功率的長距離雷射防禦就顯得較為容易，迪金森設想把雷射炮安裝到重型移動戰術卡車（HEMTT）上，並設法實現360度全方位的威脅檢測能力，也就是使它具有類似愛國者飛彈的防禦性能。

(中時電子報)