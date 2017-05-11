解放D奶好辣 蕭淑慎自揭「一動全身肥肉飛舞」
女星蕭淑慎日前和男友到墾丁遊玩，在臉書上傳穿著清涼比基尼的辣照，解放雪白D奶和逆天長腿，好身材被大讚完全不像40歲，而今（11日）她自曝最近胖了很多，稱是靠小臉才讓人看不出是肉感身材。
蕭淑慎今凌晨在臉書坦言「只是因為臉小、骨架小所以掩飾了全身都是肉的視覺，並不代表全身都是肉不是事實」，雖然很多人都安慰說不胖很好、健康就好，但她還是為此感到困擾，就連前幾天回家，爸爸一看到她就笑說「你哪裡是胖了一圈，你根本就整個人腫起來了！」
蕭淑慎表示很多人看到她的照片時，一開始還會說不胖不胖，但見到「姐在有任何動作時，全身的肥肉會跟著姐的動作瞬間飛舞那嚇人的景象」時，便會委婉說「妳真的有變胖耶」，令她無奈嘆「夏天到了，真惱人，姐本來最喜歡夏天的。」不過，也有許多粉絲喊話健康最重要，稱她以前太瘦，現在曲線很剛好，希望她做自己就好。
(中時電子報)
關鍵字：蕭淑慎
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