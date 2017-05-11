逮捕涉竊機車男　警再追出涉3罪通緝

男涉3罪嫌通緝，偷機車代步被逮漏餡。（陳淑芬翻攝）

因毒品、詐欺及侵占等3案遭通緝在案的20歲黃姓男子，日前在彰化偷1輛機車後，再到中市烏日偷取車牌張掛，還攜帶海洛因等毒品，第五分局偵查隊日前在中區循線逮捕歸案。

警方調查，遭通緝的紀男，去年6月在彰化縣員林市火車站民權街竊取機車，為規避追緝，在6月下旬於烏日區環中路8段竊取機車車牌懸掛使用。

警方日前佈線逮捕紀男，紀男同意帶警方到綠川西街現住地，再查獲少量海洛因等毒品，全案分別依竊盜、毒品等案，分別移送歸案。

(中時)