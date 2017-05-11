在水中漂流賞景！美國酒店在29樓樓頂造「河」

美國酒店樓頂建有漂流河，住客可一邊在水中漂流，一邊欣賞休士頓城市美景。（取自Marriott Marquis）

馬奎斯萬豪酒店外觀。（取自Marriott Marquis）

酒店附設泳池不是新奇事，但造「河」可就特別了，位於美國德州休士頓的一間酒店突發奇想，在樓頂建造一條「人工漂流河」，讓住客能一邊在水中漂流享受愜意，一邊欣賞城市風景。

Marriott Marquis Houston（@themarquishou）分享的貼文 於 2017 年 3月 月 6 2:14下午 PST 張貼

據英國《太陽報》（The Sun）報導，美國德州休士頓的馬奎斯萬豪酒店（Marriott Marquis），在29樓頂處建造一條長530英尺（約161公尺）的「人工漂流河」，住客可沿著河岸漫步，也可坐在泳圈內玩漂流，體驗途中瀑布噴灑、高壓水柱的樂趣。

若住客不想玩漂流河，旁邊還有一處可俯瞰綠色探索公園（Discovery Green Park）的無邊際泳池。若是玩水玩膩了呢？樓頂還有附設酒吧、燒烤，讓旅客可在此處享受一整個下午的休閒時光。

(中時電子報)