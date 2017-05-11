幸福國小「草儀」　從練傘到練槍

幸福國小儀隊每天認真練習。（葉臻攝）

幸福國小儀隊在家長會和廠商贊助下，有了全套的完整裝備。（葉臻攝）

桃園市龜山區幸福國小儀隊「草儀」，成立初期因為經費緣故，一開始僅能用雨傘練習，去年向壽山高中借來20把木槍，在校慶表演時驚艷群眾，家長會因此購置設備，勤益公司也贊助20套隊服，讓學生能盡情演出。

儀隊指導老師蕭啟祥表示，「草儀」成立初期因為缺乏經費，僅能用雨傘當槍來做練習，服裝則和學校鼓隊借來使用，2014年7月27日「草儀」和壽山高中借來木槍，首次登上桃儀盃舞台當開場表演，「最幼齒的儀隊」讓群眾驚呼，也開始有了地方團體、活動邀請「草儀」當表演嘉賓。

幸福國小校長謝月香說，去年底在家長會補助下，替「草儀」添購了儀槍、儀靴、儀帽等設備，廠商也友情贊助20套隊服，學生可以放心練習，也能用最好的姿態亮相。

儀隊隊長、五年級的湯欣怡，以163公分稱霸儀隊，三年級就加入儀隊的她說，當初看到學姊的演出覺得很驚艷，入隊之後才知道練起來很辛苦，轉槍、旋槍、拋槍都得靠長時間的練習才能整齊不出錯，一開始在家中用雨傘練習，還因此摔壞3把雨傘，右手虎口也常常受傷，「但練儀隊讓我成為一個更好的人」，畢業後來會想回來練習。

(中時)