「BMW-6666」夢幻車牌 5／23搶標
被視為名牌車與六六大順的「BMW-6666」夢幻車牌，台北市區監理所於5月23日起開放搶標，起標價6000元！所長袁國治表示，23日上午10時至25日上午10時，將辦理自用小客車BMW專案號牌網路公開標售案，開放競標區間為0091至0106，以及前幾次流標牌0059、0082，另搭配一副6666，共17副車牌。
袁國治說，競標車牌的以新車車主居多，除「6666」以6000元起標外，其餘16組都是3000元起標。BMW-8888車牌日前標出89萬元，而本次競標的BMW-6666車牌，則有六六大順的含意，預估將引來搶標；若無人出價，或有人出價並得標但未轉帳的號牌，將另擇期辦理公開招標。
袁國治指出，有意競標者請先至戶政機關申請自然人憑證，並自行上監理服務網登錄成為會員，始得參與競標。
(中時)
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