深坑桐花祕境 片片飄落如「夏之雪」

油桐花綻放。（深坑區公所提供）

5月正值各地桐花綻放之際，其實深坑就有一處桐花祕境，地點在萬福生態公園賞桐木棧道，在那裡看見一片片白色桐花慢慢飄落，彷彿浪漫的夏之雪。

木棧道上佈滿桐花。（深坑區公所提供）

深坑區公所沿著萬福公園的桐花樹建造了1條木棧道，因為廣植桐花，且公園幅地不大，所以佈滿桐花，沿著棧道可見一片雪白，目前花大概已開了7成。

要前往此桐花祕境，可搭乘大眾運輸交通工具至深坑萬順寮站下車，走進北深路三段158巷即可看到萬福生態公園；遊客除賞花外，還可到深坑老街吃聞名世界各國的豆腐美食以及欣賞老街古樸的建築風格。

(中時電子報)