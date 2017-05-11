拿誘姦喻容積代金 柯P：太常失言實在很糟糕

台北市長柯文哲今天下午參加活動不時看資料，看似在為昨天失言低頭思過。（張立勳攝）

台北市長柯文哲昨赴議為民進黨團報告容積代金，不料竟脫口說出「被強暴的比被誘姦的便宜」，對此，柯文哲今反省表示，市府發言人已經說他很「白目」，原本是要說「白癡」，他向大眾道歉，下次會注意。

北市容積代金制研擬7月上路，柯文哲昨談到都發局日前提出的標購制，竟以「被強暴」比擬未來公告現值15％徵收的公保地，用「被誘姦」形容以市價徵收的機關用地，稱「被強暴的比被誘姦的便宜」。

柯文哲今天下午出席國際護士節慶祝大會，他在活動後受訪時說，自己太常失言，這實在是很糟糕，他都先講是很爛的比喻，後面就不要再講出來就好了，講出去的話，錯了就是錯了，腦袋和嘴巴距離太短，這是他的缺點。

(中時)