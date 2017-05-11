拿誘姦喻容積代金 柯P：太常失言實在很糟糕
台北市長柯文哲昨赴議為民進黨團報告容積代金，不料竟脫口說出「被強暴的比被誘姦的便宜」，對此，柯文哲今反省表示，市府發言人已經說他很「白目」，原本是要說「白癡」，他向大眾道歉，下次會注意。
北市容積代金制研擬7月上路，柯文哲昨談到都發局日前提出的標購制，竟以「被強暴」比擬未來公告現值15％徵收的公保地，用「被誘姦」形容以市價徵收的機關用地，稱「被強暴的比被誘姦的便宜」。
柯文哲今天下午出席國際護士節慶祝大會，他在活動後受訪時說，自己太常失言，這實在是很糟糕，他都先講是很爛的比喻，後面就不要再講出來就好了，講出去的話，錯了就是錯了，腦袋和嘴巴距離太短，這是他的缺點。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。